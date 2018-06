Im WM-Fieber Matze Knop glaubt an die WM-Titelverteidigung

Sie sind also von einer Titel-Verteidigung überzeugt?

Knop: Die Chancen stehen gut. Ich glaube dran! Dass natürlich auch immer das Risiko besteht, dass ein anderer das Rennen macht, ist klar. Wenn es überhaupt Konkurrenz gibt, dann Frankreich, Brasilien und Spanien. Argentinien hat auch immer geile Spieler, die kriegen aber gefühlt ihr Potenzial nicht richtig auf die Straße. In den Endzügen eines Turniers entscheidet aber immer auch die Tagesform und ein Quäntchen Glück. Ich hoffe nicht, dass der Videobeweis hier in den Fokus rückt, der ja das erste Mal bei einer WM eingesetzt wird. Wenn der Amateurschiedsrichter, der eigentlich Eisverkäufer in Algerien ist, das erste Mal mit dem Videobeweis in Kontakt kommt, geht das schief.