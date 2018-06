Im Wert von acht Millionen Euro Harry und Meghan: Deswegen geben sie die Hochzeitsgeschenke zurück

Das britische Königshaus will damit von vornherein verhindern, dass die Royals als Werbeplattform missbraucht werden oder der Anschein der Bestechlichkeit erweckt werden könnte. Der Kensington Palast wurde in den Tagen vor und nach der Hochzeit am 19. Mai angeblich mit Tausenden Päckchen überhäuft, die nun fast alle an die Absender zurückgingen. Zuvor rief das Königshaus bereits dazu auf, von jeglichen Geschenken für Harry und Meghan abzusehen und lieber Geld an wohltätige Organisationen zu spenden.