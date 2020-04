Im Wald durftet es nach Knoblauch Tödliche Verwechslungsgefahr: Tipps zum Sammeln von Bärlauch

Der Frühling ist in vollem Gange, überall sprießt es, Grün ist wieder die bestimmende Farbe in der Welt und im Wald duftet es herrlich - auch nach Bärlauch. Es braucht nur ein kleines Körbchen und schon kann an der frischen Luft das Sammeln beginnen. Daheim angekommen gibt es dann leckere Gerichte und Speisen wie Bärlauchnudeln, Bärlauchbutter oder feines Bärlauchöl. Doch was so einfach klingt, hat seine Tücken und kann sogar gefährlich sein. Damit der Genuss nicht zum Albtraum wird, sollten Bärlauch-Fans einiges wissen, um nicht im Krankenhaus zu landen.