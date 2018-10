"Das Verfahren richtet sich nicht gegen Wiesn-Wirte, sondern gegen einen Geschäftspartner eines Wiesn-Wirts", betonte Anne Leiding am Freitag erneut. Es geht um einen Geschäftspartner von Peter Pongratz (71). Steuerfahndung, Zoll und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen einen Mitarbeiter der Putzfirma GS Gastro Service GmbH. Akram A., soll Mitarbeiter schwarz beschäftigt haben. Ermittelt wird wegen Verstößen gegen die Abgabenordnung, also Steuerhinterziehung. Akram A. arbeitete offenbar viele Jahre lang als Subunternehmer für Peter Pongratz. Im Handelsregister ist seine Frau als Geschäftsführerin eingetragen. Außer im Winzerer Fähndl putzte die Firma für Pongratz offenbar auch am Nockherberg, den er viele Jahre führte, sowie in der Grünwalder Einkehr. Seit der Trennung von seiner Frau Arabella Anfang dieses Jahres ist nicht mehr er, sondern sie Geschäftsführerin in der Grünwalder Einkehr.