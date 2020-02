Im United Center in Chicago NBA All-Star Game: Jennifer Hudson mit bewegendem Kobe-Bryant-Tribute

Gänsehaut-Moment pur beim NBA All-Star Game: US-Sängerin Jennifer Hudson (38, "I Remember Me") hat bei der Eröffnung dem verstorbenen Basketball-Superstar Kobe Bryant (1978-2020) gedacht. Die Oscar-Gewinnerin performte den Jazz-Klassiker "For All We Know (We May Meet Again)" aus den 1930er-Jahren im United Center in Chicago. Während des bewegenden Auftritts wurden auf einem riesigen Bildschirm ausgewählte Bilder des verstorbenen Stars eingeblendet.