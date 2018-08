Im TV gibt sie Gas Sophia Thomalla moderiert neue Auto-Show bei DMAX

Wie funktioniert die neue Show?

Wie wird "Devils Race" ablaufen? 15 Teams mit je zwei Fahrern kämpfen in fünf Vorläufen um die schnellste Rundenzeit. Die jeweils Besten treten anschließend im Finale am 16. Oktober in mehreren Kategorien gegeneinander an. Dem schnellsten Racer winkt ein VIP-Wochenende beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Insgesamt wird es sechs Folgen geben, immer dienstags ab 21:15 Uhr.