Im Tempo-Rausch Thomas Dreßen zum Saisonstart: "Die Motivation ist noch größer"

Sein Aufstieg in die Weltspitze verlief ohnehin so rasant, wie er auch auf den Skipisten unterwegs ist. Kaum einer kannte den 100 Kilogramm schweren und 1,88 Meter großen Hünen, der in der Saison 2016/17 nur 68. im Gesamtweltcup geworden war. Doch in der vergangenen Saison ging alles ganz schnell: Erster Podestplatz als Dritter bei der Abfahrt auf der Birds of Prey in Beaver Creek am 2. Dezember, erster Weltcupsieg ausgerechnet auf der legendären Hahnenkammabfahrt in Kitzbühel am 20. Januar, Fünfter bei Olympia in Pyeongchang, ein weiterer Sieg in Kvitfjell am 10. März, Dritter im Abfahrts- und Achter im Gesamtweltcup.