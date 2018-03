Am Samstagnachmittag feierte Khloé Kardashian (33) im Ballsaal des edlen Hotel Bel-Air in Los Angeles eine gigantische Baby Shower, eine Party zu Ehren der werdenden Mutter. Und hätte es die 33-Jährige vor ein paar Tagen nicht ohnehin schon verraten, die rosafarbene Dekoration des Saals, die rosa Beleuchtung und auch Khloés rosafarbenes Outfit hätten keinen Zweifel mehr daran gelassen, dass sie mit ihrem Freund, Basketball-Star Tristan Thompson (26), ein Mädchen erwartet. Auf Instagram teilte die werdende Mama zwei Schnappschüsse von ihrer märchenhaften Party. Weitere sollen noch folgen. (Wie der Alltag bei den Kardashians aussieht, zeigt ihre TV-Reality-Doku "Keeping Up With the Kardashians")