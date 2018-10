Im Pokalachtelfinale gegen Gießen Bayern-Baskenballer gewinnen: Gelungene Generalprobe

Nach zwei knappen Siegen in der Liga feierten die Bayern den dritten Erfolg im dritten Pflichtspiel und konnten dabei – abgesehen von der etwas nachlässigen Verteidigung in der zweiten Halbzeit – vor allem offensiv erstmals überzeugen. Die Münchner scheinen bereit zu sein für das Auftaktmatch in der Euroleague, der Königsklasse des europäischen Basketballs, das am Donnerstag (20.30 Uhr) im Audi Dome gegen Anadolu Efes Istanbul ansteht.