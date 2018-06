Die Übung mit rund 2.000 Teilnehmern wurde am Montag gestartet und sollte bis Dienstag dauern. Die Streitkräfte beteiligten sich mit etwa 60 Soldaten an dem Szenario, sagte ein Sprecher der Bundeswehr in Bayern. Man habe zwei Krankentransportpanzer und einen Hubschrauber für die Rettung aus Gefahrenbereichen gestellt. Spezialisten der Bundeswehr unterstützten zudem bei der Abwehr von chemischen Stoffen und beim Objektschutz an der Seite der Polizei. Der Einsatz der Truppe bewege sich innerhalb des gültigen Rechtsrahmens, hieß es aus dem Innenministerium.