Nicht mehr lange und dann können alle "House of Cards"-Fans wieder ihre Sucht befriedigen: Wie der Streaming-Dienst Netflix auf Twitter mitteilte, startet die sechste und finale Staffel am 2. November. In den neuen Folgen wird dann der eigentliche Hauptdarsteller Kevin Spacey (59, "Verhandlungssache") nicht mehr zu sehen sein, da die Macher ihn aufgrund der Missbrauchsvorwürfe feuerten. Die letzte Staffel soll nur acht Folgen umfassen und somit kürzer sein, als die Staffeln zuvor.