Im neuen Film von Danny Boyle Ed Sheeran hat seine erste große Kino-Rolle ergattert

Zwei Monate stressige Drehzeit

Trotz eines kurzen Cameo-Auftritts in der Erfolgs-Serie "Game of Thrones", "Bridget Jones' Baby" oder einem Tages-Ausflug am Set von "Bastard Executioner", musste sich Sheeran erst auf die harte Arbeit am Set einstellen: "Ich musste schauspielern lernen. Das 'Game of Thrones'-Ding war ja nur ein kurzer Besuch für einen Tag. Das jetzt waren volle Tage, also 12-Stunden-Tage. Sie haben während einer Menge Gigs von mir gedreht. Zwei Monate lang war es also sehr anstrengend. Ich hatte vier Tage Konzerte und dann drei Tage Dreh."