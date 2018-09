Mit der Zünftigkeit ist es zumindest an dieser Stelle aber bald vorbei: Der Pachtvertrag der Brauerei Aying läuft zum Juli 2019 aus – und der Hausbesitzer will ihn nicht verlängern. Das bestätigt ein Sprecher der Brauerei. Das dreistöckige Gebäude in der Altenhofstraße in der Altstadt soll saniert und aufgestockt werden. Was danach dort unterkommt: noch unklar. "Der Besitzer wird sicher keine Probleme haben, einen Pächter für diese Lage zu finden", sagt der Brauerei-Sprecher.