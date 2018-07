Manche Eltern sind verärgert, dass sie nicht früher von den Drohungen erfuhren. Letzten Freitag informierte die Polizei die Kindergärten in der gesamten Umgebung. Übers Wochenende machten Gerüchte die Runde. Die meisten Eltern wurden erst Anfang der Woche informiert. Einige sind sauer, dass Veranstaltungen trotz der Drohungen stattfanden. So übernachteten in einem Kindergarten Buben und Mädchen. Sie unternahmen sogar eine Nachtwanderung.