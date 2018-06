Im Missbrauchs-Skandal Harvey Weinstein plädiert vor Gericht auf nicht schuldig

Der in Ungnade gefallene Filmproduzent Harvey Weinstein (66) hat am Dienstag vor Gericht auf nicht schuldig plädiert. Das berichtet unter anderem "CNN.com". Der 66-Jährige ist wegen sexueller Übergriffe in mehreren Fällen angeklagt - er steht wegen zwei Vergewaltigungsfällen und einer Sexualstraftat ersten Grades vor Gericht. Begleitet wurde er zum Termin im State Supreme Court in New York City von seinem Anwalt Benjamin Brafman.