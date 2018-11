Im Mai kam Kind Nummer zwei Miranda Kerr: Der After-Baby-Body stört das Model überhaupt nicht

Der Körper, eine Baustelle

Von ihrem durchtrainierten Bauch, wie sie ihn einst auf dem "Victoria's Secret"-Laufsteg präsentierte, hat sich Kerr mittlerweile verabschiedet. Das stört sie aber keinesfalls. "Ich habe nichts dagegen. Ich habe einen Mama-Körper und es ist in Ordnung." Für Frauen und insbesondere Mütter sei es in ihren Augen besonders wichtig, "dass wir sanft zu uns sind". Auch bräuchten sie nicht das Gefühl zu haben, "nach einem Baby wieder in Form kommen zu müssen".