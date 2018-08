Im Mai kam ihr Sohn zur Welt Annemarie Carpendale: TV-Comeback ohne BH

Annemarie Carpendale (40) ist zurück aus der Babypause! Die Moderatorin feierte am Donnerstag ihr Comeback in der Sendung "red." (22:35 Uhr, ProSieben) - und das hatte es in sich! Mit ihrem dunkelblauen Jumpsuit mit Culotte-Hosenteil war die 40-Jährige ein echter Hingucker. Vor allem der Mega-Ausschnitt stach dabei ins Auge.