Im Lego-Universum nachspielen "Die Unglaublichen 2": Nur im Kino ein Spaß für die ganze Familie?

Auf PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One können Spieler selbst in die Rolle der bekannten Charaktere schlüpfen - und das nicht nur allein, sondern auch im Koop mit einem Freund oder Familienmitglied. Viele wichtige Figuren sind mit dabei, darunter Mr. Incredible, Elastigirl, Violet, Dash, Jack-Jack und Frozone. Besonderer Bonus: Bei einigen der spielbaren Figuren handelt es sich um Gastauftritte. So sind beispielsweise auch Dory aus "Findet Nemo", Lightning McQueen aus "Cars", Merida aus ihrem gleichnamigen Abenteuer und die berühmte Pixar-Lampe am Start.