Im Kreuzlinger Forst 2000 Audis auf Militär-Gelände gelagert - illegal

Kreuzlinger Forst - Wer als Audi-Kunde derzeit vielleicht sehnsüchtig auf seinen bestellten Neuwagen wartet, findet ihn womöglich im Kreuzlinger Forst. Hier, in dem großen Waldgebiet zwischen Krailling und Germering, stehen Hunderte Mittelklassewagen in Reih und Glied, in verschiedenen Farben, die Dächer vor Schmutz geschützt mit einer weißen Abdeckung.