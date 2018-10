Im Kensington Palast Veränderungen bei den Royals: William und Harry werden getrennt

Veränderungen stehen an: Prinz William (36) und Prinz Harry (34) werden in Kürze wohl räumlich getrennt. Aktuell leben beide in nebeneinander liegenden Wohneinheiten im Londoner Kensington Palast. Mit der Geburt des ersten Kindes von Harry und Herzogin Meghan (37) im Frühjahr 2019 soll sich das aber ändern. Wie "thetimes.co.uk" meldet, sollen der Herzog und die Herzogin von Sussex innerhalb des Palastes in eine größere Wohnung und einen anderen Innenhof umziehen.