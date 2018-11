Im Kampf gegen die Erkältung Gesund bleiben leicht gemacht: Tipps für ein starkes Immunsystem

Hände waschen

Dieser Merksatz gilt im Herbst und Winter ganz besonders: Hände waschen nicht vergessen! Die Viren werden häufig von Menschen auf Gegenstände übertragen und so an andere Menschen weitergegeben. Deswegen ist man vor allem in der U-Bahn nicht vor einem fiesen Schnupfen sicher. Wer niest, sollte außerdem am besten in ein Taschentuch niesen anstatt in die Hände.