Im Interview mit "Marie Claire" Sophie Turner: Sie kann noch immer nicht glauben, verlobt zu sein

Verlobt zu sein, sei zwar schön, so Turner, aber es sei nichts, was sie erreicht habe. Trotzdem fühle es sich gut an. Schließlich habe sie die Person gefunden, mit der sie ein Leben lang zusammen bleiben möchte. "Es ist ein Gefühl des Friedens, wenn man seine Person findet", so die Schauspielerin. Turner und Jonas hatten sich 2016 kennengelernt und im Oktober 2017 ihre Verlobung via Instagram bekanntgegeben. Maisie Williams (20), die in "Game of Thrones" die Schwester von Sophie Turner spielt, wird bei der bevorstehenden Hochzeit Brautjungfer sein.