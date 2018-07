Im Herbst soll es losgehen "Game of Thrones"-Prequel: Starten die Dreharbeiten schon im Oktober?

Schneller als gedacht? Das Prequel zur Erfolgsserie "Game of Thrones" ist offenbar schon in Vorbereitung. Die Dreharbeiten für die gerade erst vom US-Sender HBO bestellte Pilotfolge sollen angeblich bereits im Oktober beginnen, wie der "Belfast Telegraph" herausgefunden haben will. Gedreht wird demnach dort, wo auch schon die Fantasy-Serie zum Großteil aufgezeichnet wurde: In den Paint Hall Studios im nordirischen Belfast.