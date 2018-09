Im Free-TV, bei Netflix und Co. "Babylon Berlin" und mehr: Die Serien-Highlights im September

Netflix liefert am 7. September gleich zwei Serien-Fortsetzungen! In Staffel zwei von "Marvel's Iron Fist" muss Danny (Finn Jones) die Straßen von New York schützen, denn nach dem Sieg über die Hand läuft Chinatown Gefahr, von Gang-Kriegen übermannt zu werden. In der zweiten Staffel von "Atypical" müssen sich hingegen Elisa (Jennifer Jason Leigh) und Doug (Michael Rapaport) den Folgen ihrer Ehekrise stellen. Casey (Brigette Lundy-Paine) lebt sich derweil in der neuen Schule ein und Sam (Keir Gilchrist) bereitet sich auf das Leben nach dem Schulabschluss vor.

Am 21. September trumpft Netflix mit der Miniserie "Maniac" auf. Die Geschichte handelt von Annie Landsberg (Emma Stone) und Owen Milgrim (Jonah Hill). Die beiden Fremden lassen sich zur letzten Phase einer eigentümlichen Arzneimittelstudie rekrutieren. Die Tabletten sollen laut ihrem Erfinder Dr. James K. Mantleray (Justin Theroux) von Geisteskrankheiten bis hin zu Herzschmerz sämtliche Störungen des Geistes und der Psyche heilen können. Die Behandlung soll keinerlei Komplikationen oder Nebenwirkungen mit sich bringen - doch es läuft nicht nach Plan.

Ab 14. September kehren Rachel (Shiri Appleby) und Quinn (Constance Zimmer) in der vierten und finalen Staffel von "UnREAL" ans Set von Everlasting zurück. In der neuen All-Star-Season der Kuppelshow wird Rachel selbst zur Bachelorette! Sie will beweisen, dass sie es wert ist, geliebt zu werden. Es verspricht ein explosives Finale zu werden.

Ab 19. September steht die zweite Staffel von "The Bold Type - Der Weg nach oben" zur Verfügung. Jane (Katie Stevens) muss sich in ihrem neuen Job zurechtfinden, doch es läuft nicht wirklich rund an ihrer neuen Wirkungsstätte. Außerdem buhlen gleich zwei Männer um ihre Gunst. Sutton (Meghann Fahy) wiederum trifft eine schwierige Entscheidung - für ihre Karriere. Und auch Kats (Aisha Dee) Beziehung zu Adena (Nikohl Boosheri) ist nicht vor Problemen sicher.

Ab 21. September wird es gruselig. Das Prime Original "The Purge" basiert auf der gleichnamigen Filmreihe. Darin geht es um einen 12-Stunden-Zeitraum, in dem alle Verbrechen legal sind - sogar Mord. Die Horrorserie spielt in einer alternativen Realität, in der in Amerika eine totalitäre politische Partei an der Macht ist und folgt dem Schicksal von mehreren, scheinbar voneinander unabhängigen Figuren, die in einer Kleinstadt leben. Wer wird überleben?

Sky und Co.

Bei Sky geht es ab 10. September mit "The Deuce" weiter. Auch in der zweiten Staffel des Porno-Dramas ist James Franco (40) wieder in einer Doppelrolle als Vincent und Frankie Martino zu sehen. Gemeinsam mit Maggie Gyllenhaal (40) alias Candy treibt er sich in den neuen Folgen in New York im Jahr 1978 herum. Die Stadt pulsiert zu Disco und Punk - und die beiden machen im Pornobusiness Karriere.

Bei Universal TV geht es ab 19. September mit der dritten Staffel von "Superstore" weiter. Von Montag bis Freitag werden ab 16:30 Uhr immer vier Folgen am Stück gezeigt. Zwei Monate sind seit dem zerstörerischen Tornado vergangen und das Team von Cloud 9 wird zum Wiederaufbau einberufen. Allerdings wurde die Wiedereröffnung eine Woche zu früh angekündigt. Und was bedeutet der Kuss zwischen Amy (America Ferrera) und Jonah (Ben Feldman)?