Im Free-TV, bei Netflix, Amazon und Co. "The Walking Dead" und mehr: Die Serien-Highlights im Oktober

Am 12. Oktober kommt "Spuk in Hill House". Das gruselige Familiendrama ist eine moderne Interpretation von Shirley Jacksons (1916-1965) Gothic-Horror-Roman aus dem Jahr 1953. Hinter der Serie steckt Mike Flanagan (40, "Ouija: Ursprung des Bösen"), der als Mastermind des Horrorgenres gilt.

Am 24. Oktober folgt Staffel eins von "Bodyguard", der britische Serien-Hit mit "Game of Thrones"-Star Richard Madden (32). Er spielt darin einen erfahrenen Soldaten, der einen Terrorangriff verhindern konnte und nun als Bodyguard für eine Politikerin angestellt wird. Allerdings befürwortete sie den Konflikt, in dem er kämpfte.

Am 26. Oktober wird es noch mal düster: Staffel eins von "Chilling Adventures of Sabrina" erscheint. Die Serie orientiert sich an dem Archie-Comic. Sabrina (Kiernan Shipka) steht vor einer schwierigen Wahl als ihr 16. Geburtstag näher rückt: Sie muss sich zwischen der Welt der Hexen ihrer Familie und der menschlichen Welt ihrer Freunde entscheiden.

Auch Folgen-Nachschub ist im Oktober garantiert: Am 19. Oktober wird Staffel drei von "Marvel's Daredevil" veröffentlicht. Ab 11. Oktober gibt es wöchentlich eine neue Episode der dritten Staffel von "Riverdale". Ebenso verhält es sich mit der zweiten Staffel von "Der Denver-Clan" - ab 13. Oktober. Staffel acht von "The Walking Dead" ist dann ab 24. Oktober verfügbar.

Amazon

Bei Amazon Prime Video geht die erfolgreiche Serie "Deutschland83" in eine neue Runde. Am 19. Oktober läuft der Nachfolger "Deutschland86" mit zehn neuen Episoden an. Drei Jahre nach den Ereignissen aus der ersten Season, muss sich Doppelagent Martin Rauch, gespielt von Jonas Nay (27), abermals im Feld behaupten. Seine gefährliche Mission führt ihn über Südafrika, Angola, Libyen, Paris und West-Berlin zurück in die DDR.

Staffel drei von "The Man in the High Castle" ist ab 5. Oktober verfügbar. Wer "Young Sheldon" im Free-TV verpasst hat, kann die erste Staffel ab 8. Oktober streamen. Staffel zwei von "Lore" kommt ab 19. Oktober. Und die Zombies aus Staffel acht von "The Walking Dead" folgen am 24. Oktober.

Sky

"4 Blocks" hat bei der Berlinale im Jahr 2017 Premiere gefeiert und etliche Auszeichnungen, wie den Grimme-Preis und den Deutschen Fernsehpreis, abgeräumt. Nun kommt Staffel zwei auf die Bildschirme. Toni (Kida Khodr Ramadan) ist erfolgreicher denn je, doch welchen Preis muss er dafür zahlen? Turner Deutschland zeigt die sieben neuen Episoden ab 11. Oktober immer donnerstags um 21:00 Uhr als deutsche Erstausstrahlung bei TNT Serie. Außerdem sind die Folgen bei Sky Go, On Demand und Sky Ticket verfügbar.