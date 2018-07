Maxhof - Wie die Polizei berichtet, hat ein ein bislang unbekannter Mann eine 17 Jahre alte Joggerin im Forstenrieder Park attackiert. Demnach holte der Mann sie ein, stellte sich vor sie und packte sie am Arm. Er zog sie an sich heran, jedoch konnte sich die Schülerin losreißen. Danach versperrte er ihn den Weg, so dass sie nicht weiterlaufen konnte – danach hat er sie in schlechtem Englisch auf ihre Laufgewohnheiten angesprochen.