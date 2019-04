Im Februar 2018 feierten sie Verlobung Hochzeit in Marokko: Idris Elba und Sabrina Dhowre haben Ja gesagt

Das Jawort gaben sich die beiden demnach am Freitag im Ksar Char Bagh Hotel. Sabrina Dhowre trug während der Zeremonie ein weißes, trägerloses A-Linien-Kleid von Vera Wang, während Idris Elba in einem Anzug von Ozwald Boateng seine Braut in Empfang nahm. Am Abend schlüpfte Dhowre in ein mit Perlen besticktes Kleid mit V-Ausschnitt, ebenfalls von Vera Wang.