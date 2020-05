Antisemitisch beleidigt: Max Brym erstattet Anzeige

Brym hat wegen des Vorfalls am 20. Mai inzwischen Anzeige gegen Unbekannt erstattet, üblicherweise ermittelt der Staatsschutz in diesen Fällen respektive das für rechte Straftaten zuständige Kommissariat 44 der Münchner Polizei. Brym: "Ich stecke da den Kopf nicht in den Sand!"