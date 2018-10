Im Designer-Kleid am Strand Herzogin Meghan: So süß geht sie mit ihrer Schwangerschaft um

Yoga hilft ihr gegen die Müdigkeit

Nach ihrer Ankunft am Bondi Beach nahmen Harry und Meghan an einem sogenannten "Anti-Bad-Vibe-Circle" teil, um gemeinsam mit einer Gruppe von Surfern schlechte Gefühle zu vertreiben. Einer Teilnehmerin verriet Meghan laut "Daily Mail", dass sich die Schwangerschaft für sie anfühle, als habe sie einen dauerhaften Jetlag. Am Morgen sei sie um 4.30 Uhr aufgewacht und habe Yoga gemacht, weil sie nicht mehr schlafen konnte.