Im Büro, am Balkon, als Gastfreund Zehn Tipps: Die Weltmeisterschaft feiern – aber richtig!

Mit Blumen

Auch das Beet und der Blumentopf lassen sich in Deutschland-Farben tauchen. Die Auswahl an roten und gelben Blumen ist groß, aber es gibt sogar einige Exemplare mit schwarzen Blüten oder Blättern. Die Fachgruppe Jungpflanzen (FGJ) im Zentralverband Gartenbau empfiehlt für sonnige Standorte etwa schwarze Petunien und Zauberglöckchen.

Auf dem Trikot

Fans müssen sich vor gefälschten DFB-Trikots in Acht nehmen. Die Original-Trikots von Adidas kosten für Männer 89,95 Euro, für Frauen 79,95 Euro und für Kinder 69,95 Euro. Außerdem lohnt sich ein Blick auf die Details. Das Heimspiel-Trikot ist weiß, in diesem Jahr mit einem gezackten Streifen aus drei Grautönen auf der Brust. Auf der Innenseite befindet sich ein gebrochener Balken aus mehreren schmalen Streifen, der an einen Adler erinnert.

Online

Obacht vor Betrügereien mit WM-Gewinnspielen im Internet! Im Namen bekannter Marken wie Amazon, Lidl oder Mediamarkt machen Absender Jagd auf Adressen. Zu gewinnen gibt es nichts, dafür hinterher reichlich Spam. Außerdem müssen Fans sich vor Schadsoftware in Acht nehmen, die sich etwa in Spielplänen verstecken kann. Auch dubiose Streaming-Angebote bergen die Gefahr, sich schädliche Software zu holen.

Als Gastfreund

Viele Freunde zum gemeinsamen Fußball-Schauen eingeladen? Kein Problem: Aus zwei Bierkisten lässt sich einfach eine Bank bauen: Die Kisten dienen als Beine, eine Spanplatte kommt darüber. Die Konstruktion hält auch den stärksten Jubel aus, wenn Leisten an der Unterseite der Platte sicher in den Kisten verankert sind. Und noch ein Tipp: Ein Rasenstoff auf der Bank gibt den perfekten WM-Look.

Alle Infos zur WM 2018 finden Sie hier