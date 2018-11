München - Bei einem Wohnungsbrand in der Mittbacher Straße in Riem ist am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr ein 62-Jähriger tödlich verletzt worden. Die Feuerwehr fand den pflegebedürftigen Rentner mit Brandverletzungen im Flur - er hatte wohl noch versucht, sich in letzter Sekunde zu retten, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Die Bemühungen des Notarztes das Leben des Mannes zu retten blieben vergeblich - er starb noch am Einsatzort. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Wohnung über ein Fenster von Außen löschen.