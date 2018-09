Was für ein Jubilar, eine Gala, was für ein Staraufgebot: Klaus Maria Brandauer, Marianne Sägebrecht, Mario Adorf oder Armin Mueller-Stahl gaben sich die Ehre in Berlin, zum 100. Geburtstag Filmproduzent Artur Brauner zu feiern. Rund 700 Freunde und Weggefährten hatte "Atze" eingeladen. Darunter auch Moderatorin Carolin Reiber (durfte neben ihm sitzen) undSchauspieler Rufus Beck.