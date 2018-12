Im Balmain-Minikleid Hailee Steinfeld glänzt auf der "Bumblebee"-Premiere

In den deutschen Kinos läuft "Bumblebee" am 20. Dezember an. Der Streifen spielt im Jahr 1987 und ist ein Prequel zur "Transformers"-Reihe. Die junge Charlie Watson, gespielt von Steinfeld, freundet sich darin mit Bumblebee an - einem Autobot, der als gelber VW Käfer getarnt ist. Gemeinsam versucht das Duo, die Erde zu retten.