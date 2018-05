Im Auer Mühlbach Mann (70) will Küken retten und gerät in Lebensgefahr

München - Nach Angaben der Feuerwehr alarmierte der Mann am Montag die Einsatzkräfte, weil er junge Enten beobachtete, die in den unterirdischen Teil des Bachs zu treiben drohten. Die Leitstelle München alarmierte daher ein Kleinalarmfahrzeug zu der Einsatzadresse zwischen Waldeck- und Lohstraße in Untergiesing.