Im Alter von 87 Jahren Bestseller-Autor Tom Wolfe ist tot

Werke wie "Fegefeuer der Eitelkeiten" machten US-Autor Tom Wolfe (1931-2018) weltweit bekannt. Nun ist der Schriftsteller im Alter von 87 Jahren gestorben. Das hat die Agentin des aus Richmond, Virginia, stammenden Wolfe unter anderem der "New York Times" bestätigt. Demnach ist er am Montag in einem Krankenhaus in Manhattan gestorben, wohin er aufgrund einer Infektion eingeliefert wurde. Wolfe lebte seit 1962 in New York. In den Big Apple zog er damals, weil er einen Job als Journalist für "The New York Herald Tribune" annahm.