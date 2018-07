Im Alter von 81 Jahren Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger ist gestorben

Ihr Buch "Die feuerrote Friederike" dürften so ziemlich alle Kinder kennen, es ist ein internationaler Klassiker. Nun ist die österreichische Schriftstellerin Christine Nöstlinger im Alter von 81 Jahren verstorben. Das teilte der Residenz Verlag am Freitag mit, nachdem der "ORF" darüber berichtet hatte. "Wir trauern um unsere großartige, warmherzige und ihrer Gesinnung stets treu gebliebene Autorin", ist auf der Startseite des Verlages neben einem Bild von Nöstlinger in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund zu lesen. Demnach ist die Kinderbuchautorin bereits am 28. Juni 2018 in Wien gestorben.