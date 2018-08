Im Alter von 80 Jahren Dieter Thomas Heck ist tot

Der legendäre Showmaster Dieter Thomas Heck ist gestorben. Wie der Anwalt Christian Schertz (52) am Freitagabend im Namen der Familie in Berlin mitteilte, starb der Moderator der "ZDF-Hitparade" am Donnerstag im Alter von 80 Jahren. Seinen letzten größeren öffentlichen Auftritt hatte Heck im Februar vergangenen Jahres bei der Verleihung der Goldenen Kamera für sein Lebenswerk.