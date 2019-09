Im Alter von 60 Jahren Andreas Wimberger: Ex-"Um Himmels Willen"-Star ist gestorben

Der gebürtige Österreicher lebte in München. Von 1978 bis 1980 ließ er sich am Mozarteum in Salzburg als Pianist ausbilden. Als Schauspieler war er im Anschluss in diversen Krimi-Formaten wie "Hubert & Staller", "SOKO München" oder "Der Bulle von Tölz" zu sehen. Auch in Theaterstücken wirkte er mit, so unter anderem in "Geschichten aus dem Wiener Wald" (2000) bei den Luisenburg Festspielen in Wunsiedel oder in "Besuch der alten Dame" (2004) bei den Festspielen in Bad Hersfeld.