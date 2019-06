Im Alter von 47 Jahren Lisa Martinek völlig überraschend verstorben

Die gebürtige Stuttgarterin war mehrfach für den Deutschen Filmpreis nominiert. Ihre wohl bekannteste Rolle war die der Kommissarin Clara Hertz in der ZDF-Krimireihe "Das Duo" von 2006 bis 2012. Auch in zahlreichen "Tatort"-Filmen spielte Martinek mit, zuletzt in der Münchner Ausgabe "KI" im vergangenen Jahr.