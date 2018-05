Im Alter von 45 Jahren Ben Graves: Ehemaliger Murderdolls-Drummer gestorben

"Manche Kämpfe kann man nicht gewinnen"

Es sei für sie "unglaublich schwierig dies zu schreiben, aber ich weiß, dass es notwendig ist, weil Ben so viele Freunde und Fans hatte", erklärt die Verlobte des Musikers. Die meisten hätten nicht gewusst, dass Graves seit gut 11 Monaten den Krebs bekämpfte. Aufgrund von Komplikationen sei der Musiker dann am 9. Mai verstorben. "Seine Diagnose war düster, aber er kämpfte einen langen und harten Kampf, um zu versuchen zu gewinnen und den Tatsachen zu trotzen. Manche Kämpfe kann man nicht gewinnen, egal wie sehr man es auch versucht." Graves soll in seiner Heimat Massachusetts beerdigt werden.