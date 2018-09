Im Alter von 24 Jahren "Greatest Showman"-Star Sam Humphrey kämpft um sein Leben

Im Musicalfilm "Greatest Showman" begeisterte der neuseeländische Schauspieler Sam Humphrey (24) Anfang des Jahres neben Stars wie Hugh Jackman, Zac Efron und Zendaya. Derzeit wird er in einem Krankenhaus in Los Angeles behandelt. Der 24-Jährige musste sich einer "risikoreichen Korrekturoperation" unterziehen, da er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Die Komplikationen seien auf Morbus Crohn zurückzuführen, der durch seine Skelettdysplasie und Größe verschlimmert werde, wie seine Familie in einem Statement der US-Seite "E! News" erklärte.