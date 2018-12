Die Alternative zur WG

Im Alter in eine WG ziehen – und dann quasi wieder das Leben aus Studententagen führen? Das sei nicht jedermanns Sache, sagt Alexander Wunschmann von der Fachstelle für innovatives Wohnen im Alter. Da müsse das sogenannte "Matching", also die Zusammenstellung der Charaktere in der Wohngemeinschaft, schon sehr gut passen, damit das funktioniere.

Aufgrund dieser Unsicherheiten favorisiert die Stadt eine andere Wohnform. "Sorgende Hausgemeinschaft", heißt die und funktioniert ungefähr so: Es tut sich eine Gruppe von etwa zehn Leuten zusammen, Paare oder Einzelpersonen – das ist egal. Die beziehen gemeinsam ein Haus, jeder eine einzelne Wohnung mit eigener Küche und eigenem Bad. Das Wohnzimmer ist verhältnismäßig klein, dafür gibt es einen zusätzlichen Gemeinschaftsraum für das gesamte Haus.

Alternative Wohnräume für Senioren werden stetig mehr

Das Mehrgenerationenhaus am Reinmarplatz in Gern ist ein Beispiel für ein solches Wohnprojekt. Dort wohnen acht Frauen zusammen – jede allerdings in ihrer eigenen Wohnung. Eine mittlere dreistellige Zahl an solchen Wohnungen gibt es in München inzwischen, sagt Wunschmann. Und in den nächsten zehn bis 15 Jahren sollen es stetig mehr werden – nach Möglichkeit jedes Jahr zwei bis drei Hausgemeinschaften mehr.

Als Anbieter für solchen Wohnraum kommen die städtischen Wohnungsbaugesellschaften infrage, aber auch Genossenschaften wie Wagnis oder Wogeno. Einen Überblick über die Wohnprojekte hat die Münchner Mitbauzentrale in der Schwindstraße, erreichbar unter 089 - 57 93 89 50.