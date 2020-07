Ihren Sohn konnte sie retten Naya Rivera: Erschütternde Details zum Todesdrama

Ayub erklärte weiter, dass "es auf dem See viele Strömungen gibt, die besonders am Nachmittag auftauchen" und dass man davon ausgehe, dass Rivera am "Nachmittag" untergegangen ist. Möglicherweise habe das Boot zu treiben begonnen, da es nicht verankert war. "Vermutlich konnte sie genug Energie aufbringen, um ihren Sohn wieder ins Boot zu bringen, aber nicht genug, um sich selbst zu retten", sagte der Sherriff. Trotz der Gefahr sei das Schwimmen im See erlaubt, so Ayub weiter.