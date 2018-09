Ihren Schatz im Arm Brigitte Nielsen zeigt Tochter Frida zum ersten Mal komplett

Das Köpfchen kurz nach der Geburt im Juni, ein Händchen beim Spaziergang im Kinderwagen - bisher zeigte Brigitte Nielsen auf ihrem Instagram-Account nicht allzu viel von ihrer Tochter Frida. Jetzt hat das Model ihren Schatz für ein Fotoshooting in L.A. mit vor die Kamera genommen. In einem bunten Kleidchen mit passendem Haarband darf Frida in den Armen ihrer Mama entspannen. Vater der Kleinen ist Nielsens Ehemann Mattia Dessi (39). "Sie ist mein Regenbogen", schreibt Brigitte Nielsen zu dem Foto. Auf einem weiteren Foto posiert der Reality-TV-Star alleine und lässt ihren flachen Bauch aus ihrem Oberteil hervorblitzen - von verbliebenen Schwangerschafts-Pfunden keine Spur.