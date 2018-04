Ihre Tochter ist da Khloé Kardashian ist zum ersten Mal Mama

Das dritte Kardashian-Baby in diesem Jahr ist da! Wie das US-Portal "TMZ" in Berufung auf einen Insider berichtet, soll Khloé Kardashian (33, "Keeping Up With The Kardashians") ihr erstes Kind auf die Welt gebracht haben. Das kleine Mädchen soll am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in einem Krankenhaus außerhalb Clevelands geboren worden sein. Informationen zufolge habe das Baby bislang noch keinen Namen. Bei der Geburt sollen unter anderem Mama Kris Jenner, ihre Schwestern Kourtney und Kim sowie ihre beste Freundin Malika dabei gewesen sein.