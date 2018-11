Ihre Reaktion auf das "Lindenstraße"-Aus Rebecca Siemoneit-Barum: Ende der "Lindenstraße" kam nicht unerwartet

Deutsches Fernsehen ohne die "Lindenstraße"? Was immer noch völlig absurd klingt, wird im März 2020 tatsächlich Realität. Dann nämlich wird die letzte Folge im Ersten ausgestrahlt. Doch ganz so unvorbereitet wie viele Fans getroffen wurden, scheint zumindest Iffi-Zenker-Darstellerin Rebecca Siemoneit-Barum (41) nicht gewesen zu sein. "Das Ende zu 2020 kam auch für mich überraschend, aber nicht unerwartet", sagte sie der Nachrichtenagentur spot on news.