"Ach Mama... Du wirst mir so fehlen. Ich stehe noch so unter Schock", schreibt Eva Habermann auf ihrem Facebook-Account zu einem gemeinsamen Selfie und lässt ihre Fans am schweren Schicksalsschlag teilhaben. Der Verlust ihrer Mutter schmerzt. Zwei Wochen zuvor habe sie "nicht geahnt, dass es ein endgültiger Abschied war." Sofort füllen sich die Kommentarfelder mit Beileidsbekundungen, sogar Schauspielkollegen melden sich zu Wort.