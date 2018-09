Ihre Liebe hält "Bachelorette" Nadine Klein und ihr Alex turteln auf der Wiesn

Das Paar hatte sich bei der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" kennengelernt. Nach der Aufzeichnung mussten sie ihre Beziehung noch eine Weile geheim halten. Erst vor wenigen Wochen lief die letzte Folge der Staffel im TV. Seitdem zeigen sich die beiden total verknallt auf Events oder via Instagram. Nadine Klein hat offenbar dem Richtigen ihre letzte Rose gegeben. Alexander Hindersmann postete ebenfalls ein Pärchen-Foto von der Wiesn auf Instagram und verriet, dass sie noch mehr Zeit zu zweit verbringen werden: Für das Paar geht es als Nächstes in den Urlaub in die Berge.