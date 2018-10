Ihre Kollegen halten zu ihr Emotionales Geständnis: Selma Blair leidet an Multipler Sklerose

Sie erhält Unterstützung

Rückhalt erhalte die Schauspielerin von ihren Freunden, wie sie weiter schreibt, darunter auch ihre Schauspielkollegen Jaime King (39, "Hart of Dixie"), Sarah Michelle Gellar (41, "Buffy") und Freddie Prinze Jr. (42, "Summer Catch"). Blair bedankt sich besonders bei Elizabeth Berkley (46, "Der Club der Teufelinnen"), die sie geradewegs dazu gezwungen habe, ihren Bruder, Dr. Jason Berkley, aufzusuchen. Dieser habe die Erkrankung schließlich festgestellt. Blair leide vermutlich bereits seit 15 Jahren an MS. Nun sei sie erleichtert, dass sie endlich wisse, was sie habe.