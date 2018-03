Ihre Idee für mehr Gleichberechtigung Aglaia Szyszkowitz über Frauen beim Film: "Jammern nützt gar nichts"

Als resolute Sophie, die in "Zimmer mit Stall - Ab in die Berge" (am 16.3. um 20:15 Uhr im Ersten) kurzerhand ihre Karriere an den Nagel hängt und einen Bauernhof kauft, ist Aglaia Szyszkowitz (50, "Almanya") ganz in ihrem Element. Die Schauspielerin wünscht sich schon lange mehr "moderne, unkonventionelle" Frauenrollen. "Es gefällt mir, dass sie spontan und durchsetzungsstark ist", erklärt die Österreicherin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news über Sophie. Sie erlebe das in ihrem Alter sehr ähnlich. "Mit 50 habe ich eine viel größere Entschiedenheit als mit 30, als ich diese 'Alles kommt noch'-Einstellung hatte, oder mit 40, als ich in erster Linie Kinder und Karriere unter einen Hut bringen musste. Mit 50 spüre ich viel mehr, was ich eigentlich selbst will."